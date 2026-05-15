Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Victor Osimhen, A’den Z’ye her konuda konuştu. Kulübün Youtube kanalına konuk olan yıldız, Galatasaray ile birlikteliğinin kaderinde yazılı olduğunu vurguladı. Unutulmaz iki yıl geçirdiğini ifade eden Osimhen, “Galatasaray ve Osimhen... Birlikte büyük başarılar kazanacağımız alnımıza yazılmış. Burada sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz. Tanrı beni Galatasaray ile kutsamış” dedi.

‘KAPTANIM İCARDİ’ DEDİM

Okan Buruk’la ilişkisine değinen tecrübeli futbolcu, iletişim tarzına övgü yağdırdı: “Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması bu çağda kolay kolay rastlanmaz. Büyük bir insan. Hocamdan çok memnunum. Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi iki hocası.” İcardi’yi de es geçmeyen Osimhen, “Antalya’ya attığımız 4. golde ‘İşte benim kaptanım’ dedim. Kendisi atacak sandım ama Kaan’a pası çıkarttı. Çok büyük oyuncu” dedi.