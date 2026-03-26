2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'nin Romanya ile oynayacağı karşılaşma öncesi Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

TV8'e konuşan Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Heyecanlıyız. Duygusal anlamda dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe, 2026 Dünya Kupası'na ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor."

Kaan Ayhan ise maç öncesi yaptığı açıklamada "Bugün tribünün oluşturduğu heyecanı sahaya yansıtmak istiyoruz. Bugün 90 dakika bir maç oynanacak. Final maçı gibi bakıyoruz. İki maçı da kazanarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Motivasyonumuz yüksek bir şekilde sahaya çıkacağız" dedi.