Kaza, öğle saatlerinde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi güzergahında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İnegöl yönünden organize sanayi bölgesine ilerleyen 16 YC 058 plakalı beton mikseri, yokuş çıkışı sırasında virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Savaş P. (47), ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Devrilen beton mikseri nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.