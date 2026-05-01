Taraftarını bu sezon hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'nin yıldızlarına Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Sezon başında Belçika ekibi Gent'ten transfer edilen Archie Brown'a İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

PEREIRA İSTEDİ

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Archie Brown için teklif yaptığı kaydedildi.

İngiliz ekibinin 23 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'ye 16 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Brown için istediği bonservis ise 18 milyon Euro. Arada 2 milyon Euro'luk fark bulunan teklifin yenilenmesi gündemde.

Sarı lacivertliler ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz sol bek. 39 resmi müsabakada 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.