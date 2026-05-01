ABD'ye turist, öğrenci veya geçici işçi statüsünde seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri, artık mülakat sürecinde sığınma potansiyellerini ölçen iki kritik soruyla karşı karşıya kalacak. Diplomatik kaynaklara dayandırılan bilgilere göre; konsolosluk görevlileri, başvuru sahiplerine kendi ülkelerinde zulüm görüp görmediklerini ve geri döndüklerinde risk altında olup olmadıklarını soracak.

EVET DİYEN ANINDA ELENİYOR

Yeni uygulama kapsamında, başvuru sahiplerinin vize sürecini başarıyla tamamlayabilmesi için bu iki soruya "hayır" yanıtı vermesi şart koşuluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik temsilciliklere gönderilen talimatta, vize türlerinin sığınma amacıyla suistimal edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Talimatta, seyahat amacını yanlış beyan ederek ülkeye giriş yaptıktan sonra sığınma talebinde bulunmayı planlayan kişilerin bu aşamada elenmesi gerektiği vurgulanıyor.

GÖÇ POLİTİKASINDA SIKI DENETİM

Uzmanlar, bu düzenlemenin ABD'nin son dönemde sıkılaştırdığı göç ve sınır güvenliği politikalarının bir parçası olduğunu ifade ediyor. Daha önce öğrenci vizelerinde artırılan güvenlik incelemeleri ve bazı ülkeler için vize süreçlerinin askıya alınması gibi adımların ardından gelen bu uygulama, göçmen olmayan vizelere yönelik denetimi en üst seviyeye taşıyor. Uygulama, vize mülakatlarında "niyet beyanı" esasını daha katı bir zemine oturtuyor.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN UYARI

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, insan hakları savunucuları ve göç hukuku uzmanları konuyla ilgili çekincelerini dile getirdi. Eleştirmenler, bu zorlayıcı sorgulama yönteminin, gerçekten korunmaya ihtiyaç duyan ve uluslararası koruma talebinde bulunma hakkı olan kişilerin beyanlarını beyan aşamasında zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor. Söz konusu değişikliğin, vize onay oranlarında belirgin bir düşüşe yol açıp açmayacağı ise yakından takip ediliyor.