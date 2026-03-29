Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştıran deneyimli teknik direktör Volkan Demirel, milli arada yapılan antrenmanlarda eski günlerini hatırlattı.

Ankara temsilcisinin yaptığı antrenmanların bir bölümünde kaleye geçen eski milli eldiven, tüm hünerlerini sergiledi. 44 yaşındaki Volkan Demirel, yıllar sonra antrenmanda kaleye geçti; kurtarışları ve refleksleri dikkat çekti.

Antrenman maçında öğrencilerine defalarca pozisyonda gol şansı tanımayan Volkan Demirel, izleyenleri geçmişe götürdü. İlerleyen yaşına rağmen refleksleri ile dikkat çeken deneyimli teknik adam, sosyal medyada gündem oldu. Gençlerbirliği'nin genç kalecisi Ricardo Velho'nun Portekiz Milli Takımı'na davet almasına da atıfta bulunan taraftarlar 'Teknik direktörü böyle olan kaleci tabii ki Portekiz'e çağırılır' yorumlarında bulundu.