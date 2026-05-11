Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis ve Volvo Cars yöneticilerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalar, ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergilerinin ağır faturasını bir kez daha ortaya çıkardı.

2025 yılını ve 2026’nın ilk çeyreğini kapsayan verilere göre Avrupalı üreticiler Trump yönetiminin gümrük tarifeleri nedeniyle bir yılda 8 milyar eurodan fazla kayıp yaşadı.

Geçtiğimiz yıl 3 Nisan’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret hamleleri kapsamında Avrupa menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi yüzde 2,5’ten yüzde 27,5’e çıkarılmıştı. Ağustos ayında yapılan ABD-AB ticaret anlaşmasıyla bu oran yüzde 15’e çekilse de, üreticiler üzerindeki mali baskı hafiflemedi.

VOLKSWAGEN'DE MODEL DEĞİŞİMİ SİNYALİ

Sektörün en büyük kaybını 3,6 milyar euro ile Volkswagen grubu yaşadı. Şirketin Finans Direktörü (CFO) Arno Antlitz, yatırımcılara yaptığı uyarıda bu yıl için 4 milyar euroluk bir ek maliyet beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Faaliyet ortamı önemli ölçüde kötüleşti. Bu tabloda kademeli maliyet önlemleri yeterli olmayacaktır; iş modelimizi temelden yeniden şekillendirmek zorundayız."

Grubun bünyesindeki Audi’nin Finans Direktörü Jürgen Rittersberger de vergilerdeki olası bir artışın üretici üzerinde "önemli bir yük" oluşturacağını vurguladı.

ALMAN DEVLERİ MERCEK ALTINDA

Analiz şirketi Bernstein’ın verilerine göre, gümrük vergileri sadece Volkswagen’i değil, diğer Alman devlerini de vurdu. BMW, ABD, Çin ve AB arasındaki karşılıklı vergiler dahil yaklaşık 2,1 milyar euro maliyet bildirdi. Mercedes-Benz, 1,3 milyar euroluk bir ek yükle karşılaştı.

Lüks otomobil üreticisi Stellantis, 1,2 milyar euro kayıp bildirdi ancak ABD’deki üretim tesisleri sayesinde bu etkinin bir kısmını bölge içi ticaretle dengeledi.

TRUMP'IN YENİ TEHDİDİ YÜZDE 25'LİK VERGİ

Trump'ın açıklamaları nedeniyle ticaret savaşında tansiyon düşmüyor. Trump, AB’yi geçen yılki anlaşmaya uymamakla suçlayarak gümrük vergilerini yüzde 25’e çıkarma tehdidinde bulunmuştu. AB’ye şartları yerine getirmesi için temmuza kadar süre tanınırken Bernstein analistleri bu tehdidin gerçekleşmesi durumunda üç büyük Alman üreticiye (VW, BMW, Mercedes) 2026 yılında 2,6 milyar euro ek maliyet binebileceğini öngörüyor.

ÜRETİM TESİSLERİNİ TAŞIMA PLANI

Artan maliyetler, Avrupalı üreticileri stratejik kararlar almaya zorluyor. Audi, ABD pazarı için tasarlanan yeni lüks SUV modeli Q9’u Bratislava’da üreteceği için tüm ihracatta gümrük vergisine tabi olacak. Şirket, vergilerden kaçınmak için ABD’de bir üretim tesisi kurmayı tartışsa da henüz nihai yatırım kararı verilmedi.

BMW CEO’su Oliver Zipse ise ABD yönetimiyle, ülkede üretim yapan firmalara vergi indirimi sağlayacak bir uzlaşı umudu taşıdıklarını ifade etti. Zipse, "Yönetim içerisinde büyük desteğimiz var ancak bu durum, Avrupa Birliği’nin de anlaşmanın kendi üzerine düşen kısmını yerine getirmesine bağlı" değerlendirmesinde bulundu.