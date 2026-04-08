Otomotiv dünyasında uzun süredir “downsizing”, yani motor hacmini küçültüp verimliliği artırma eğilimi öne çıkıyordu. Volkswagen bu kez farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor.

Alman otomobil üreticisi, yaklaşmakta olan Euro 7 emisyon standartlarına uyum sağlamak amacıyla motor stratejisinde önemli değişiklikler yapıyor. Bu kapsamda, grup genelinde uzun yıllardır kullanılan 1.0 litrelik üç silindirli TSI motorun üretimi sonlandırma kararı aldı.

Bu motor, piyasadaki en güvenilir üç silindirli üniteler arasında gösteriliyordu ve 2012’den bu yana özellikle markanın giriş seviyesindeki modellerinde yaygın şekilde kullanılıyordu.

YERİNE 4 SİLİNDİRLİ MOTORLAR GELECEK

Volkswagen’in yeni planına göre, küçük hacimli üç silindirli motorların yerini kademeli olarak 1.5 ve 2.0 litrelik dört silindirli motorlar alacak. 150 beygire kadar olan modellerde T-Roc’ta kullanılan 1.5 eTSI motor öne çıkarken, daha yüksek performans isteyen araçlarda 2.0 TSI turbo benzinli motor tercih edilecek.

Dizel cephesinde ise tablo daha net: 116 ila 193 beygir arasında güç üreten 2.0 TDI motor, markanın dizel seçeneklerindeki tek alternatif olarak yoluna devam edecek.