Ağrı, vücudun alarm sistemidir ve sağlığımız hakkında önemli ipuçları verir.

Kimi zaman basit bir kas zorlanmasından kaynaklanabileceği gibi kimi zaman da ciddi bir sorunun işareti olabilir. Ağrıların sinyallerini doğru ise anlamanın zamanında müdahale açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Savaş Çömlek, hangi ağrının neye gibi sorunlara işaret etteğini şöyle sıraladı:

Doç. Dr. Savaş Çömlek

Eğer uzun sürerse...

Uzun süren ağrılar kronik ağrı olarak tanımlanır. Altında sinir hasarı, uzun süreli iltihaplanma veya psikolojik-sosyal etkenler yatıyor olabilir. Ağrı 1-2 haftada geçmiyorsa, şiddeti artıyorsa ya da günlük yaşamı bozuyorsa beklememek gerekir.

Ani ve şiddetliyse dikkat!

Ani başlayan, şiddetli ve alışılmadık ağrılar asla ihmal edilmemelidir. Bu belirtilerin yanı sıra ateş veya nedeni açıklanamayan kilo kaybı varsa, nefes darlığı yaşanıyorsa, bilinç bulanıklığı ortaya çıkıyorsa ya da kol ve bacaklarda güç kaybı veya uyuşukluk hissediliyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Geceleri uykudan uyandıracak kadar şiddetli olan ve dinlenmeyle geçmeyen ağrılar da tıbbi değerlendirme gerektirir.

Hemen ilaca sarılmayın

Özellikle şiddetli ve ani başlayan ağrılarda hemen ağrı kesiciye sarılmak yerine en kısa sürede doktora başvurmak daha doğru bir yaklaşımdır. Çünkü kontrolsüz ve sık kullanılan ağrı kesici ilaçlar, altta yatan önemli bir hastalığın belirtilerini geçici olarak baskılayarak tanının gecikmesine yol açabilir.

Yaşam tarzı önerileri

- Ağrıların önlenmesi ve azaltılmasında düzenli egzersiz kasları güçlendirir ve eklem sağlığını destekler. Haftada birkaç gün yapılan tempolu yürüyüş, yüzme buna örnek verilebilir.

- Doğru duruş alışkanlığı boyun, sırt ve bel ağrılarının önlenmesinde etkilidir. Masa başında çalışırken sırtı dik tutmak, ekranı göz hizasında konumlandırmak ve uzun süre aynı pozisyonda kalmamak gerekir.

- Stres kontrolü ve dinlenmeye zaman ayırmak da ağrı riskini azaltmaya yardımcı olur.

- Sebze, meyve, tam tahıllar, yeterli protein ve kalsiyumdan zengin gıdaların tüketilmesi kas ve kemik sağlığını destekler.

- Yetişkinlere her gün ortalama 7–8 saat uyumaları önerilir.

Sırt ağrısı

Çoğunlukla kas zorlanması veya yanlış duruşa bağlı gelişir. Uzun süre hareketsiz kalmak, ağır kaldırmak ya da ani hareketler kaslarda gerilime neden olabilir.

Ancak uzun süren veya nefes darlığı ve ateş gibi belirtilerle birlikte görülen sırt ağrıları değerlendirilmelidir.

Bel ağrısı

Genellikle kas zorlanması, ağır kaldırma ya da uzun süre oturmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Bazı durumlarda beldeki omurlar arasındaki disklerin yer değiştirmesi sinirlere baskı yaparak ağrıya neden olabilir. Bel ağrısı, nadiren altta yatan ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Prostat kanseri veya diğer tümörler kemiklere yayılım yaptığında bel bölgesinde ağrıya yol açabilir. Bu tür ağrılar genellikle geçmeyen, gece artan ve istirahatle düzelmeyen karakterdedir.

Kasık ağrısı

Bu ağrılar kas zorlanmasına bağlı olabileceği gibi fıtık veya böbrek taşı gibi durumlardan da kaynaklanabilir. Hareketle artan ya da kasık bölgesinde şişlik eşlik eden ağrılar fıtık açısından değerlendirilmelidir.. Kadınlarda yumurtalıklarla ilgili bazı sorunlar da kasık ağrısına yol açabilir.

Göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı kaslardan, akciğerlerden veya kalpten kaynaklanabilir. Özellikle göğüste baskı ya da sıkışma hissiyle birlikte kola, çeneye veya sırta yayılan ağrılar kalp kaynaklı olabilir. Nefes darlığı, soğuk terleme veya baş dönmesi eşlik ediyorsa acil değerlendirme gerekir. Bu nedenle göğüs ağrısı ciddiye alınmalıdır.

Karın ağrısı

Karın ağrısı, sindirim sistemiyle ilgili gaz, hazımsızlık ve mide problemleri gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak bazı durumlarda safra kesesi hastalıkları veya apandisit gibi sorunların belirtisi de olabilir.

Şiddetli, giderek artan ya da ateş ve kusma ile birlikte görülen karın ağrılarında hemen doktora başvurulmalıdır.

AĞRILAR

Başta zonklayıcı tarzdaki ağrı

Başın bir tarafında ya da tamamında zonklayıcı şekilde hissedilen ağrılar çoğunlukla migrenle ilişkilidir. Işık ve sese hassasiyet, mide bulantısı ve görmede geçici değişiklikler eşlik edebilir. Ataklar birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir.

‘Başımın içinde bomba patladı’ hissinin altında ne yatar?

Bu tarif, ani başlayan çok şiddetli baş ağrısı için kullanılır. Hastalar bu ağrıyı genellikle “Hayatımın en kötü baş ağrısı” veya “Başımın içinde bomba patladı” diye tarif eder. Beyin damarındaki bir balonlaşmanın patlamasına ya da tansiyon krizine işaret edebilir. Her iki durumda da acil değerlendirme şarttır.

Görme bozukluğunun eşlik ettiği giderek artan baş ağrıları

Beyin tümörü kaynaklı baş ağrıları ise genellikle giderek artan şiddette, sabahları belirgin, kusma veya görme bozukluklarının eşlik ettiği bir tabloyla kendini gösterebilir. Bu tür farklı ve ilerleyici belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Enseden başlayan ağrılar

Ense kökünden başlayıp başın arkasına yayılan ağrılar ise genellikle kas gerginliği ve strese bağlıdır; uzun süre yanlış pozisyonda kalmakla artar.

Yüksek tansiyona bağlı baş ağrıları da genellikle ense kökünden başlayıp başın arka kısmına yayılan, tarzında hissedilen ağrılar şeklinde ortaya çıkar. Çoğu zaman sabah saatlerinde daha belirgindir ve gün içinde tansiyonun yükselmesiyle artış gösterebilir.

Bu belirtiler, özellikle daha önce böyle bir şikayeti olmayan kişilerde ciddiye alınmalıdır. Bu bulgularda tansiyon ölçümü yapılmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Boyundan omuza yayılan ağrı

Boyundan başlayıp omuzlara yayılan ağrılar genellikle kas tutulması veya uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı gelişir. Özellikle masa başında çalışanlarda ya da telefonu uzun süre boynuna sıkıştırarak konuşanlarda daha sık görülür.