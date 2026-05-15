Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile yollarını ayıran Wanda Nara, Arjantin'de çekimleri devam eden yeni projesinin setinde başını örttüğü anlarla dikkat çekti. Normal şartlarda iddialı paylaşımlarıyla tanınan ünlü ismin set arasındaki bu tercihi, takipçileri ve Arjantin basını tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

SETTEKİ BAŞÖRTÜLÜ TARZI GÜNDEM OLDU

Oyunculuk kariyerine odaklanan Nara, "Aşk Üçgeni" dizisinin setinde başörtüsü taktığı bir kareyi paylaştı. Ünlü ismin bu tercihi, dizideki karakteriyle mi ilgili yoksa set arasındaki kişisel bir tercih mi olduğu konusunda tartışmaları beraberinde getirdi. Arjantin basını, Nara’nın bu imaj değişikliğinin sosyal medyada hızla yayıldığını ve büyük bir ilgi odağı haline geldiğini bildirdi.

ESKİ EŞİ MAXI LOPEZ İLE AYNI SETTE

Wanda Nara’nın yıllar sonra ilk eşi Maxi Lopez ile aynı projede buluşması çekimlere olan ilgiyi artırdı. Bir dönem Mauro Icardi ile yaşanan "yasak aşk" iddiaları nedeniyle araları bozulan eski eşlerin, dizi setindeki uyumu ve Nara’nın set esnasında tercih ettiği yeni tarzı sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.