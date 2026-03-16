ABD-İsrail ve İran hattında devam eden savaş 18'inci gününe girerken ABD basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Axios'ta yer alan haberde, ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında doğrudan bir iletişim hattı yeniden faaliyete geçti.

Haberde, Witkoff ile Arakçi arasında geçen mesajların ne kadar somut ilerleme içerdiğinin henüz net olmadığı belirtildi.

Ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana taraflar arasında bilinen ilk doğrudan temas olduğu ifade edildi.

'RESMİ İLETİŞİM YÜRÜTMÜYOR'

Kaynaklar, Arakçi'nin Witkoff'a mesaj gönderdiği ileri sürse de bir ABD'li yetkili, Washington yönetiminin Tahran ile resmi bir iletişim yürütmediğini savundu.

The Drop Site News sitesinde yer alan haberde ise Witkoff'un Arakçi'ye mesaj gönderdiği iddia edilmiş ve İranlı yetkililerin, Arakçi'nin bu mesajları görmezden geldiğini söylediği aktarılmıştı.

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlanmıştı.