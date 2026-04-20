İran savaşının ABD Başkanı Trump'ın hayal ettiği gibi gitmediği artık herkes tarafından kesin gözüyle bakılan bir gerçek.

ABD Başkanı'nın 'tüm ordusunun yok edildiğini' söylediği İran Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçiren bir güç olarak çıktı.

Öyle ki ülkesini savaş sürükleyen İsrail'i azarlayan Trump, İran'ın isteğini yerine getirerek Lübnan'da ateşkesi sağladı.

Bu durum savaş boyunca Trump'ın sinirlerinin sürekli yerinden oynamasına sebep oldu. 'İran medeniyetini tamamen yok etme' tehdidinde bulunan Trump'ın her sözü bir başka tehditle sonlandı.

WSJ'ye göre bu durum İran savaşını yöneten askeri yöneticiler ve J.D. Vance'ın yönettiği müzakere ekibine de yansıdı.

KENDİ SAVAŞINDAN UZAKLAŞTIRILDI

Trump'ın sinir nöbetleri öyle bir hale geldi ki, savaş toplantıları ve müzakereler Trump olmadan yapılmaya başladı. Trump, kendi başlattığı savaştan ülkesinin iyiliği için uzaklaştırıldı.

WSJ'nin haberine göre ABD Başkanı'nın öfke krizleri F-15 uçağının pilotlarını kurtarmak için yapılan çatışmalarda had safaya çıktı.

Komutanlarını arayarak hakaretler yağdıran Trump, aynı komutan tarafından durum masasına alınamadı. Zira Trump'ın küfür dolu nöbetleri planlamayı tehlikeye attı.

Bu esnada Trump'ın küfürleri sosyal medyaya da taştı. 'Kahrolası Boğazı açın, çılgın pislikler!' paylaşımını yapan Trump müzakerecileri de zor bir duruma soktu.

Trump'ın her öfke dolu açıklaması, İran'a daha fazla güven verdi. Böylelikle İran daha iddia şartlar öne sürdü ve Boğaz'ı kapalı tuttu. Bu durum, Trump'ın öfkesini büyüttükçe büyüttü.

'İRANLILARIN ANLADIĞI DİLDEN KONUŞUYORUM!'

WSJ'ye göre ABD Başkanı'nın sözleri sadece öfke krizinden öte değildi. Trump'ın 'Allah'a şükür tüm liderlerinizi öldürdük' gibi paylaşımlarının amacı, Trump'a göre 'İranlıların anladığı dilden konuşmak' oldu.

İran yönetimini 'vahşi ve saldırgan' olarak nitelendiren Trump, danışmanlarına İran gibi konuştuğunu öne sürdü. Amaç, İran'ı masaya oturmaya zorlamaktı.

Ancak ABD Başkanı bu taktiğin işe yarayıp yaramadığını danışmanlarına sorduğunda, istediği yanıtı alamadı.

Bu konuşma tarzını ve Trump tehditlerini yanıtlayan İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Trump'ın sözlerini "pervasız tehditlet" olarak yorumladı ve Boğazı açmayı reddetti.

Boğaz, arabulucuların çabalarıyla kısa bir süre için açıldı. Ancak Trump'ın ablukası ve tehditkar sözleri bu açılmayı da hızla bitirdi. Hürmüz Boğazı 24 saat bile açık kalmadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu hamleden dolayı doğrudan Trump'ı sorumlu tuttu. Sözcü "Trump çok konuşuyor" yorumunu yaptı.