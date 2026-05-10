Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin harcama alışkanlıklarındaki değişimi ortaya koydu. Yapılan hesaplamalara göre, yabancı kartların Türkiye’deki işlem başına harcama tutarı dolar bazında ciddi oranda geriledi. 2021 yılında 280 dolar seviyesini aşan bu tutar, 2026 yılı itibarıyla 60 doların altına indi. Yabancı kredi kartlarında ise işlem başı ortalama harcama 88 dolar olarak kaydedildi.

KUR VE ENFLASYON HARCAMA DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yabancı turistlerin harcamaları TL bazında yüksek seyretse de, dolar bazındaki gerileme dikkat çekti. Uzmanlar, 2020-2021 dönemindeki zirvenin ardından yaşanan ivme kaybını döviz kurlarındaki hareketlilik ve yüksek enflasyonla ilişkilendirdi. Veriler, yabancıların Türkiye’deki tüketim gücünün birim işlem bazında zayıfladığını gösterdi.

YERLİ TURİSTİN YURT DIŞI HARCAMALARINDA REKOR

Türkiye’de ikamet eden vatandaşların yurt dışındaki kartlı harcamalarında ise tam tersi bir ivme saptandı. Yerli kredi kartlarının yurt dışındaki işlem başına harcama tutarı TL bazında tarihi zirveyi gördü. 2021 sonrasında hızla yükselen tutar, 2026 itibarıyla 1.600 TL seviyesine yaklaştı. Banka kartlarında ise işlem başına harcama miktarı 500 TL sınırına dayandı.

KREDİ KARTI KULLANIMI BANKA KARTINI GEÇTİ

Yurt dışı harcamalarında kredi kartı kullanımının banka kartlarına oranla daha hızlı arttığı belirlendi. Yerli kartların yurt dışındaki işlem başı tutarı dolar bazında 35-40 dolar bandında yatay seyrederken, banka kartlarında bu rakamın uzun süredir 10-12 dolar seviyelerinde kaldığı rapor edildi. Mevcut veriler, kur ve enflasyon etkisinin hem yerli hem yabancı turistlerin tüketim alışkanlıklarını temelden değiştirdiğini belgeledi.