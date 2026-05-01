İktidar yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için vergi teşvik kapılarını ardına kadar açtı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararına göre merkezi yurt dışında olan şirketlere sağlanan vergi istisna ve muafiyetler en üst seviyeye çıkarıldı.

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kapsamında yapılan vergi avantajlarıyla yabancıların yatırımlarını ve uzaktan yönetilen operasyonlarını Türkiye’ye kaydırmaları amaçlanıyor. Ancak adalet, hukuk sistemi, mülkiyet güvencesi ve mevzuatlarda sık sık yapılan değişiklikler gibi konularda önemli adımlar atılmadan istenen hedefe ulaşılmasının zor olacağı ifade ediliyor.

AVANTAJ %100’E ÇIKTI

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin tamamı vergiden indirilebilecek. Bu oran bugüne kadar yüzde 80 olarak uygulanıyordu. İndirimden yararlanabilmek için kazancın tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde bu şirketlerin elde ettikleri kazançlar da Kurumlar Vergisi’nden indirilebilecek. Kurumlar Vergisi’nde de daha önce yüzde 80 olan vergi avantajı yüzde 100’e çıkarıldı.

Geliri transfer edene vergi istisnası

Yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 20’sine sahip olanlar, buradan elde ettikleri geliri Türkiye’ye transfer ederse yüzde 100 oranında vergi istisnasından yararlandırılacak. Daha önce bu oran yüzde 50 şeklinde uygulanıyordu.