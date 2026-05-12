Söz konusu küçük ok, aracın yakıt deposunun hangi tarafta bulunduğunu gösteriyor. Ok sağa bakıyorsa depo kapağı aracın sağ tarafında, sola bakıyorsa sol tarafında yer alıyor. Özellikle yeni araç kullananlar veya kiralık araç tercih eden sürücüler için bu detay büyük kolaylık sağlıyor.

ÇOĞU SÜRÜCÜ FARK ETMİYOR

Uzmanlara göre birçok kişi yıllardır araç kullanmasına rağmen bu küçük okun anlamını bilmiyor. Özellikle yoğun akaryakıt istasyonlarında yanlış tarafa yanaşmayı önleyen sistem, sürücülere zaman kazandırıyor.

Bazı eski model araçlarda bu ok işareti bulunmazken, modern otomobillerin büyük bölümünde standart hale geldiği belirtiliyor.

TEK HAREKETLE DEPO KAPAĞINI BULMAYI SAĞLIYOR

Araç üreticileri, sürücülerin akaryakıt alırken yaşadığı karışıklığı azaltmak için bu sistemi uzun yıllardır kullanıyor. Küçük detay gibi görünse de özellikle farklı araç kullanan kişiler için oldukça işlevsel kabul ediliyor.

Sosyal medyada yeniden gündem olan işaret, birçok kişinin "Yıllardır bilmiyordum” yorumları yapmasına neden oldu.