Köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayına yönelik ilk duruşmanın ardından CHP'ye kayyum atanacağını iddia etti.



Kütahyalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor.



Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."

PAYLAŞIMIN ARDINDAN BORSA İSTANBUL DİP YAPTI



Kütahyalı'nın açıklamalarının ardından, sürekli işlem seansının 18.00'de sona erdiği Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti.



XU030D1 endeksinde yaşanan büyük kayıpların ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında yarınki duruşmadan sonra CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaları yalanladı. Atik, ilk duruşma olması sebebiyle yargılamanın yalnızca inceleme aşamasının yapılacağını belirtirken, kayyum iddialarına ise 'tamamen asparagas' dedi.





'RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI'



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'CHP kurultayı iptal edilecek' yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Tunç'un paylaşımında "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.



Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.



Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.

DMM İDDİALARI YALANLADI



Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaları şu ifadelerle yalanladı:



"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklindeki iddialar manipülasyondur.



Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir.



Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır.



Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır.



Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır.



Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz"





