Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Şimşek hakkında Sözcü Gazetesi'nde çıkan haberlere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından jet hızıyla yalanlama yapıldığına dikkat çekerek, bakanlık tarafından son bir ayda yapılan yalanlama paylaşımlarını derledi.

Bildirici, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, kendisini ısrarlı şekilde hedef almasına karşın Yeni Şafak gazetesinin haber ve manşetlerine doğrudan yanıt vermekten kaçındığını ileri sürdü.

Yeni Şafak’ın 31 Mart’ta yayımladığı “Şimşek bu yetkiyi neden istiyor” manşetinin bakanlık yerine MASAK tarafından yapılan bir açıklamayla dolaylı olarak yalanlandığını hatırlatan Bildirici, yine Yeni Şafak’ın dün yayımladığı “Şimşek’in enflasyonla mücadele programı çöktü” başlıklı haberine de Bakanlık veya Şimşek cephesinden herhangi bir açıklama gelmediğini belirtti.

Bildirici'ye göre Şimşek, söz konusu yayınlar karşısında kamuoyu önünde doğrudan bir tartışmaya girmemeyi tercih etti ve gazeteye yönelik bir yanıt ya da yalanlama yapmadı.

Bildirici'nin yazısından dikkat çeken bölümler şu şekilde:

"Albayrak Grubu’nun AKP ve iktidar ile yakın ilişkisinden mi, yoksa büyük bir ekonomik güç haline gelmiş olmalarından ötürü mü bilemiyorum ama Mehmet Şimşek’in, Yeni Şafak’a diş geçiremediği açık…"

YALANLAMA GELEN HABERLER

28 Mart: Sözcü gazetesi “Şimşek’in ortağı Çamlıbel’i 4 milyara delecek” başlıklı haberde tünel ihalesini Abdurrahman Reşitoğlu’nun şirketinin kazandığını yazdı. Bakanlık açıklamasında “Haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir” denildi. Şimşek’in, “Bakanlık görevinin olmadığı 2021’de Londra’da bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilemeyeceği” savunuldu.

5 Nisan: Reuters, Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Londra’da yabancı yatırımcılarla görüşmesini “22 Nisan’daki PPK toplantısında faiz artışı gelebilir” diye haber yaptı ve toplantıya katılanların faiz artışına ilişkin izlenimleri aktarıldı. Bakanlık açıklamasında Mehmet Şimşek’in yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında “asla” yorum yapmadığı, haberdeki izlenimlerin Bakan’ı bağlamadığı vurgulandı.

12 Nisan: Sözcü’nün “139 ton altın 3 ayda buhar oldu” haberinde “devletin hazinesi ve Merkez Bankası’na ait altın rezervlerinin eksildiği”, “Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde de kritik değişiklikler olduğu” ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, “Hazine’nin altın varlıklarındaki azalışın teknik bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalı yorumlarla ele alındığı” savunuldu. “Altın cinsi iç borçlanma stratejisinde revizyona gidildiği”, “borç çevirme (roll-over) oranının bilinçli olarak yüzde 76 seviyesinde tutulduğu” savunuldu.

Bildirici, açıklamaların soruları yanıtlamadığını vurgulayarak,

"Şimşek’in bakanlığının bu açıklamalarının ortak özelliği, haberlere ilişkin tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmaması. Uzun uzun cümleler kuruluyor, yazan gazeteciler suçlanıyor ama haberlerin ortaya koyduğu bilgilerin tamamına yanıt verilmiyor; haberin bir kısmı öne çıkarılarak sadece ona yanıt veriliyor; tümüne yanıt verilmiş gibi sunuluyor." ifadelerini kullandı.

"Örneğin Reuters haberinde yatırımcıların izlenimleri olduğu belirtilmesine rağmen Şimşek’i bağlamadığı açıklamasına neden gerek duyulduğu anlaşılmıyor." diyen Bildirici, "Sözcü’nün bilanço kalemlerinin olduğu gibi yazıldığı yorumsuz haberine, “yorum hatası” diye itiraz ediliyor." dedi.