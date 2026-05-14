Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapan Rus uyruklu bir turist, kalkıştan kısa süre sonra düşerek ağır yaralandı. Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1700 metre pistinden sabah saat 08.30 sıralarında tekli (single) uçuş için havalanan 39 yaşındaki Olga Mitrafanova, henüz tespit edilemeyen bir sebeple kontrolü kaybederek sarp kayalıklara çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve sağlık birimleri yönlendirildi. Coğrafi şartlar nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir operasyonun ardından yaralı kadına ulaştı. Sedyeye alınarak bulunduğu bölgeden tahliye edilen Mitrafanova, saat 10.30 civarında sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Olay yerindeki ilk muayenesinde sol bacağında kırık ve kafa travması saptanan Rus turistin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne nakledilen yaralının tedavisi sürerken, kazanın nedenine ilişkin resmi inceleme başlatıldı.

