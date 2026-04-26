Mimar Jakub Szczęsny tarafından tasarlanan ve 2012 yılında tamamlanan yapı, 14 metrekarelik toplam kullanım alanıyla modern mimarinin sınırlarını zorluyor. İki apartman arasına dikey bir formda yerleştirilen ev, ekstrem dar yapısına rağmen içerisinde mutfak, banyo, yatak odası ve çalışma alanı barındırıyor. Akıllı tasarım çözümleriyle donatılan bina, küçük alanlarda fonksiyonel yaşamın mümkün olduğunu kanıtlayan küresel bir mühendislik örneği olarak kabul ediliyor.

ALANIN HER SANTİMETRESİ İŞLEVSEL KILINDI

Yapının en geniş noktası 152 santimetreyken, en dar bölgesi olan giriş kısımları 92 santimetreye kadar düşüyor. İç mekanda yer tasarrufu sağlamak amacıyla katlanabilir mobilyalar ve duvarlara entegre depolama üniteleri kullanıldı. Katlar arası geçişin merdiven ve dikey sistemlerle sağlandığı evde, gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmak için yarı saydam yüzeyler tercih edildi. Bu teknik detaylar, yapının klostrofobik etkisini azaltarak yaşanabilir bir atmosfer sunmasını sağlıyor.

SANATSAL BİR PROJE OLARAK KONUMLANDI

Adını İsrailli yazar Etgar Keret’ten alan yapı, Polonya yasalarına göre konut standartlarını karşılamadığı için "sanatsal yerleştirme" statüsünde bulunuyor. Yazar Etgar Keret'in bir dönem içerisinde konaklayarak çalışmalarını yürütmesiyle dünya çapında ün kazanan ev, günümüzde yaratıcı isimler için geçici bir rezidans ve çalışma alanı işlevi görüyor. Varşova’nın tarihi dokusu içinde modern bir simge haline gelen yapı, kentsel dönüşümde "ölü alanların" değerlendirilmesi konusunda emsal teşkil ediyor.

MODERN YAŞAM STANDARTLARI SORGULANIYOR

Keret House, sadece mimari bir başarı değil, aynı zamanda aşırı kalabalık kentlerdeki konut krizine yönelik radikal bir çözüm önerisi olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 14 metrekareye sığdırılan tam donanımlı yaşam alanı, konfor ve alan genişliği arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor. Yapı, dünya genelindeki mimarlık fakültelerinde "minimalist tasarım ve alan optimizasyonu" konularında temel inceleme örneklerinden biri olarak tescillendi.