Bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı üniversite yıllarından kalma eski bir dijital cüzdanda unuttuğu servetin yapay zeka yardımıyla nasıl geri aldığını açıkladı.

X platformunda “Cprkrn” kullanıcı adlı kişi, Bitcoin’in 250 dolar seviyelerinde işlem gördüğü 11 yıl öncesine ait 5 Bitcoin'e yeniden erişim sağladığını duyurdu. Güncel piyasa değerine göre yaklaşık 398 bin dolar (yaklaşık 18 milyon TL) tutan bu birikimin anahtarı, Anthropic firması tarafından geliştirilen yapay zeka asistanı Claude oldu.

YILLARCA SÜREN BAŞARISIZ DENEMELER

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu cüzdan kullanıcının üniversite yıllarına dayanıyordu. Kullanıcı, alkollü olduğu bir sırada cüzdan şifresini değiştirdiğini ve yeni şifreyi bir daha hatırlayamadığını belirtti. Geçen on yıl boyunca, "brute-force" (kaba kuvvet) yazılımları ve devasa şifre kombinasyonu aramalarıyla cüzdana erişmeye çalışsa da tüm bu girişimler sonuçsuz kaldı.

Kırılma noktası, kullanıcının eski üniversite bilgisayarındaki dosyaları Claude’a yüklemesiyle yaşandı. Bu adım, süreci basit bir şifre tahmin oyunundan çıkarıp eski kurtarma verilerinin, unutulmuş yedeklerin ve cihazda saklı farklı cüzdan versiyonlarının derinlemesine analizine dönüştürdü.

YAPAY ZEKA GİZLİ İPUCUNU BULDU

Claude, Bitcoin’in şifreleme sistemini kırmak yerine, eski cüzdan dosyalarını ve kurtarma bilgilerini titizlikle taradı. Arama sırasında yapay zeka, şifre değişikliği yapılmadan önceki bir tarihe ait eski bir "wallet.dat" dosyası tespit etti.

Kullanıcının elinde ayrıca eski bir anımsatıcı kurtarma ifadesi bulunuyordu. Bu kombinasyon, herhangi bir güvenlik duvarını aşmaya gerek kalmadan cüzdanın açılmasını sağladı. Paylaşımında Anthropic CEO’su Dario Amodei’ye teşekkür eden kullanıcı, bu deneyimin hayatını değiştirdiğini ifade etti.

"HACK" DEĞİL ARAŞTIRMA ASİSTANLIĞI

Hikaye sosyal medyada yayıldığında, bazı kullanıcılar olayı bir yapay zeka "hack" vakası olarak nitelendirdi. Ancak kripto para uzmanları bu iddiaya karşı çıktı. Claude, Bitcoin’in güvenliğini kırmamış veya korumalı bir veriyi deşifre etmemişti; bunun yerine yıllarca ihmal edilen dosyaları organize eden ve doğru cüzdan versiyonuna işaret eden bir araştırma asistanı gibi çalışmıştı.

EESKİ SABİT DİKSLER YENİ SERVETLER

Bu olay, kripto dünyasındaki önemli bir gerçeği tekrar hatırlattı: Bitcoin’in ilk yıllarından kalan ve unutulan cüzdanlar artık devasa değerler taşıyor. "BTCRecover" gibi araçlar kullanıcıların şifre varyasyonlarını denemesine yardımcı olsa da, bu işlemler genellikle ortalama bir kullanıcının sahip olmadığı teknik uzmanlık gerektiriyor.

Yapay zeka araçları bu noktada giderek daha kullanışlı hale geliyor. Kullanıcılar klasörler, zaman damgaları ve yedek dosyalar arasında manuel olarak kaybolmak yerine, yapay zekadan kalıpları tanımlamasını ve aramayı daraltmasını isteyebiliyor. Bitcoin’in ilk yıllarında kaybedilen şifreler, bozulan diskler veya unutulan kurtarma ifadeleri nedeniyle milyonlarca Bitcoin’in erişilemez durumda olduğu tahmin ediliyor.

Bitcoin fiyatlarının yüksek seyretmesiyle birlikte, gardıropların bir köşesinde duran eski dizüstü bilgisayarlar bile küçük birer servet barındırıyor olabilir.