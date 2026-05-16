Yapay zekanın iş gücü piyasasındaki etkisi sebebiyle ABD'li işverenler, çalışanları işten çıkarmaya başladı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yapay zekaya açık olarak tanımlanan 18 meslek grubunda istihdam 2025 yılı mayıs ayına kadar olan bir yıllık süreçte yüzde 0,2 oranında geriledi.

Genel istihdamın yüzde 0,8 arttığı bu dönemde yaşanan düşüş yapay zekanın iş dünyası üzerindeki etkisinin endişe verici sonuçlarını gösterdi.

Sağlık sektöründeki büyüme nedeniyle yükselişte olan tıbbi sekreterler hariç tutulduğunda geriye kalan 17 meslekteki istihdam kaybı üst üste ikinci kez yüzde 1,6 oldu.

Müşteri temsilcileri, sekreterler ve bazı satış elemanları yapay zeka tarafından ele geçirilen en büyük meslek grupları oldu

DURUM PANDEMİNDEN BETER

Goldman Sachs ekonomistleri hazırladıkları raporda, "Yapay zekanın ikame etme riskine yüksek derecede maruz kalan mesleklerde iş ilanları pandemi öncesi seviyelerin altına geriledi. Ancak yapay zekanın desteklediği veya bu teknolojiden daha az etkilenen sektörlerde iş ilanlarındaki düşüş çok daha kademeli bir şekilde gerçekleşti" ifadesi yer aldı.

Verilerin detayları incelendiğinde en büyük darbeyi müşteri temsilcileri aldı. Bu alandaki istihdam bir yılda yüzde 4,8 azalarak büyük bir gerileme kaydetti.

Belirli sekreterlik pozisyonları ile teknik olmayan satış temsilciliklerinde de binlerce kişilik kayıplar yaşandı.

ChatGPT teknolojisinin hayatımıza girdiği 2022 yılı mayıs ayından bu yana en sert erime ise yüzde 26,2 ile kredi onay memurlarında görüldü.

Radyo programcıları ve satış mühendisleri de bu düşüşten payını alan diğer meslekler arasında yer buldu.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu yetkilileri ise yine de temkinli bir duruş sergiliyor. Kurum analistleri hazırladıkları çalışmada listenin kesin bir sonuç olmadığını belirterek "Burada sunulan meslekler nihai veya eksiksiz bir liste olarak kabul edilmemelidir. Aksine bu liste günümüzde yapay zeka kaynaklı bir etkinin makul bir beklenti dahilinde halihazırda var olduğu örnekleri içermektedir" açıklamasını yaptı.