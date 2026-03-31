Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesinin enerji piyasalarına yönelik negatif etkisi tüm hızıyla devam ediyor.



Eşel mobil sistemine rağmen motorindeki artış durdurulamazken, akaryakıt sektörü kaynakları bu gece yarısı motorinin litre fiyatına 2,52 TL'lik zam yapılacağını açıkladı.





MOTORİN YENİDEN 80 LİRAYI GEÇECEK



Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirimlerin ardından 80 lira bandının altına düşen motorin, bu gece yarısı pompaya yansıyacak artışla birlikte yeniden bazı şehirlerde 80 lirayı geride bırakacak.



Artışla birlikte Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde motorinin litre fiyatı 80 liranın üzerine çıkacak.





AKARYAKIT FİYATI NEDEN ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR?



Akaryakıt fiyatlarının İstanbul ve çevre şehirlerde daha uygun, Türkiye'nin doğu kesiminde ise daha pahalı olmasının nedeni coğrafi faktörlere ve lojistik imkanlara dayanmakta.



Türkiye'de akaryakıt akışını sağlayan taşımacılık işlemlerinin ana merkezinin batı eksenli olması, batıdaki illerde akaryakıt fiyatlarının daha uygun olmasına imkan sağlamakta.