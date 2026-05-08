Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altındayken Meteoroloji’den kritik bir "toz taşınımı" uyarısı geldi. 9 Mayıs Cumartesi günü (yarın), özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında toz konsantrasyonu yüksek seviyelere ulaşacak. Sıcaklıkla birleşen bu durum, hava kalitesini ciddi oranda düşürecek.

TOZ YOĞUNLUĞU EN ÇOK HANGİ ŞEHİRLERİ ETKİLEYECEK?

Paylaşılan güncel haritaya göre, toz partiküllerinin en yoğun (turuncu ve koyu sarı kodlu) görüleceği bölgeler şu şekilde:

Marmara Bölgesi: İstanbul (95 $\mu g/m^3$), Kocaeli (104 $\mu g/m^3$), Bursa (125 $\mu g/m^3$) ve Bilecik (126 $\mu g/m^3$) hattında toz seviyesi en üst noktaya ulaşacak. Trakya bölgesinde ise Edirne ve Kırklareli çevreleri yüksek risk altında.

Ege ve İç Anadolu: Kütahya (115 $\mu g/m^3$), Uşak (120 $\mu g/m^3$), Afyonkarahisar (108 $\mu g/m^3$) ve Denizli (117 $\mu g/m^3$) çevrelerinde toz konsantrasyonu 100 birimin üzerine çıkarak hava kalitesini bozacak.

Batı Karadeniz: Bolu, Düzce ve Zonguldak hattında da yer yer yoğun toz birikimi gözlemlenecek.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu: Haritaya göre Antalya, Mersin ve tüm Doğu Anadolu bölgesi (yeşil kod) düşük konsantrasyonla bu dalgadan en az etkilenecek yerler arasında.



SOLUNUM SORUNLARI TETİKLENEBİLİR

Havadaki çöl tozlarının polen yoğunluğuyla birleşmesi; başta astım, KOAH ve alerji hastaları olmak üzere çocuklar ve yaşlılar için büyük risk oluşturuyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşacak bu tablo karşısında özellikle batı illerinde yaşayan vatandaşların koruyucu maske kullanmasını ve zorunlu olmadıkça açık havada bulunmaması öneriliyor.

TEMİZLİĞİ ERTELEYİN

Toz taşınımının etkili olduğu günlerde yapılacak temizlik çalışmalarının kısa sürede boşa gidebilir. Bu nedenle bir süre şunları yapmamakta fayda var:

Araba yıkamayın: Toz çökmeye devam edeceği için araçlar birkaç saat içinde yeniden kirlenecektir.

Cam ve balkon temizliğini erteleyin: 9 Mayıs’ta yapılacak cam silme ve dış alan temizliği su israfına yol açacaktır.

Perdeleri yıkamayın: Havalandırma sırasında içeri sızacak ince tozlar temizlik etkisini yok edecektir.

ARAÇLAR VE CAMLAR YENİDEN TOZLANABİLİR

Atmosferdeki yüksek konsantrasyon (özellikle 100 μg/m 3 üzerindeki illerde) nedeniyle balkonlar ve cam yüzeyler kısa sürede çamurumsu bir toz tabakasıyla kaplanabilir.