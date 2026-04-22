Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve piyasadaki dengelenme süreci, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Yarın gece yarısı itibarıyla motorin grubunda gerçekleşmesi öngörülen indirimle birlikte, pompa fiyatlarında aşağı yönlü güncelleme yapılacak.

Beklenen 2,33 TL'lik indirimin ardından büyükşehirlerdeki ortalama motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi tahmin ediliyor:

İstanbul: 69,26 TL

Ankara: 70,38 TL

İzmir: 70,66 TL

Doğu İlleri: 72,12 TL

İndirim öncesinde, 22 Nisan itibarıyla şehirlerdeki güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekildedir:

22 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 62,70 TL

Motorin: 71,59 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 62,56 TL

Motorin: 71,45 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara:

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 72,71 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir:

Benzin: 63,94 TL

Motorin: 72,99 TL

LPG: 34,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt satış fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının seyri ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Dağıtım şirketlerince uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilmekle birlikte, beklenen bu indirimle birlikte pompa fiyatlarının gece yarısından itibaren tüm illerde aşağı yönlü güncellenmesi öngörülüyor.