Türkiye’de yasa dışı bahisle sürerken, Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 25 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda şüphelilerin "internet üzerinden yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlama", "yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlara karıştıkları anlaşıldı. Üniversite öğrencileri üzerine farklı banka ile kripto para hesapları açtıkları ve telefon hattı temin ederek yasa dışı bahis suçu işledikleri tespit edildi. Mersin, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Diyarbakır'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.