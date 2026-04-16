Dnipro’da bir balıkçı, ağırlığı 6 kilogramı aşan bir turna balığı yakaladı. Tartma işleminin ardından balıkçı, turnayı tekrar suya bıraktı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bu büyüklükteki yetişkin turna balıklarına sadece Dinyeper Nehri'nde değil; Orel gibi nehir kollarında ve bölgedeki baraj göllerinde de rastlanıyor. Büyük turna avı için en verimli dönemlerin, balıkların en aktif olduğu sonbahar ve erken ilkbahar olduğu belirtiliyor.

YASAL DÜZENLEMELER VE CEZALAR

Ukrayna genelinde nisan ayının başından itibaren yumurtlama dönemi av yasağı uygulanıyor.

Kuralları ihlal edenlere birkaç yüz grivnadan on binlerce grivnaya kadar değişen para cezaları veriliyor.

Bazı ihlaller hapis cezasına yol açabilecek suçlar kapsamında değerlendiriliyor.

Yasa dışı avlanan tek bir balık için 5 bin grivna ceza kesiliyor.

15 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA BİR BALIK DAHA YAKALADI

Ayrıca benzer bir olayda, Çernivtsi bölgesinde bir balıkçının yaklaşık 15 kilogram ağırlığında, oldukça değerli bir yayın balığı yakaladığı bildirilmişti.