Şarkıcı Yaşar İpek’in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın şikâyeti sonrası açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

Yaşar İpek hakkında görülen davanın karar duruşması İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada söz alan İpek’in avukatı, müvekkilinin Türkiye’de yaşayan Yahudileri hedef almadığını savundu.

''OLAY ANLIK BİR TEPKİ İLE GERÇEKLEŞTİ''

Avukat savunmasında, paylaşımın İsrail’in saldırılarını destekleyen kişilere yönelik tepki niteliğinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim önüne çıkan ilk Yahudi derken Türk toplumundaki belli bir Yahudi grubundan söz etmemiştir. Bu suçun oluşabilmesi için halkın geneli üzerinde bir korku ve tehdit söz konusu olmalıdır. Bir bireye yönelmiş olması halinde normal tehdit suçu söz konusu olur. TCK m. 213 topluma karşı işlenen bir suçtur. Kamu güvenliğini hedef alır. Müvekkilimiz katliamı hedef alan kişilere yönelik bir paylaşım yapmıştır. Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlarını hedef alan bir tehdit söz konusu değildir."





Avukatı, İpek'in Gazze hassasiyeti nedeniyle müvekkilinin tepki verdiğini belirterek "Olay anlık bir tepki ile gerçekleşmiştir." diye konuştu. Avukat, İpek'in beraatini talep etti.

"SUÇ İŞLEME KASTIM YOK"

Avukatının ardından kendi beyanı da alınan İpek, "Olay öfke patlaması nedeniyle gerçekleşmiştir. Suç işleme kastım yoktur, beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

3 YIL HAPİS VERİLDİ

İpek ve avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, İpek hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mahkeme, suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği kanaatine vararak cezayı yarı oranında yükselterek 3 yıla çıkmasına hükmetti.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"TEN BERAAT

Mahkeme, İpek'in, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması yönünden ise beraatine karar verdi.

"İSRAİL DEVLETİ VE ASKERLERİNİ HEDEF ALDIM"

İpek, duruşma sonrası Instagram hesabından avukatıyla birlikte video paylaştı.

İpek, videoda paylaşımlarının hedefinin İsrail devleti ve İsrail askerleri olduğunu tekrarlayarak şunları söyledi:

"Katil Siyonist İsrail'in soykırımından dolayı birtakım paylaşımlar yaptım. Bu nedenle bana dava açıldı. Bu hapis cezası benim insanlığımdan hiçbir şey götürmeyecek. Ben tamamen insani duygularımla hareket ettim. Benim karşı duruşum, Siyonist İsrail devleti ve askerlerine karşıdır. Bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Cezamın yatarı neyse yatarım."

"İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ"

Avukatı da kararın üzüntü verici olduğunu belirterek müvekkilinin, İsrail'in masum insanlara ve çocuklara saldırılarına duyarlılık göstermek amacıyla yaptığını söyledi.

İstinaf mahkemesine başvuracaklarını belirten avukatı, "Bu hatalı karardan dönülecektir diye düşünüyorum." diye konuştu.