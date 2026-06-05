Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda kan donduran bir cinayet işlendi. İddiaya göre, söz konusu apartmanın giriş katında etli ekmek salonu işletmeciliği yapan 40 yaşındaki A.G., aynı binada yalnız yaşamakta olan 70 yaşındaki komşusu N.Ş.'nin evine girdi. A.G., yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra evde bulunan bir miktar parayı zorla alarak olay yerinden kaçtı.
Cinayet, sabah saatlerinde kadından haber alamayan yakınlarının eve gelmesiyle ortaya çıktı. İçeri giren yakınları, N.Ş.'yi kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, N.Ş.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
BIÇAK VE PARALARLA YAKALANDI
Olayın aydınlatılması için süratle çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin gece geç saatlerde işlendiğini ve failin esnaf komşu A.G. olduğunu tespit etti. Şüphelinin izini süren polis, A.G.'yi saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda, cinayette kullanılan suç aleti bıçak ile N.Ş.'nin evinden gasbedilen bir miktar para da ele geçirildi.
Zanlı A.G., emniyetteki işlemleri ve detaylı sorgusu yapılmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.