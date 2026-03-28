Altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir ve gram altının 7 bin lira sınırına dayanmasıyla birlikte, bankacılık sistemindeki işlem maliyetleri gündeme oturdu. Bankaların gram başına uyguladığı 180 ile 300 lira arasındaki fiyat farkı, küçük yatırımcının kazancını realize etmesine engel oluyor. Kağıt üzerinde kârda görünen vatandaşlar, varlıklarını nakde çevirmek istediklerinde piyasa değerinin çok altında rakamlarla karşılaşıyor.

KUYUMCULAR VE BANKALAR ARASINDAKİ UÇURUM

Bankalarda yüzde 5 seviyelerine ulaşan makas aralığı, serbest piyasa ve kuyumcularda çok daha düşük seyrediyor. Fiziki altın piyasasında gram başına fark 80 ile 120 lira arasında kalırken, bankaların "mesai dışı" uygulamalarında bu farkın 500 liraya kadar yükselmesi yatırımcıyı sistem dışına itiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankaların yüksek maliyet politikaları nedeniyle vatandaşlar "ekranda rakam biriktirmek yerine evde fiziki altın tutmayı" tercih etmeye başladı.

90 GRAM ALTINDA 25 BİN LİRALIK KAYIP

Sistemdeki fiyat farkının somut etkileri yatırımcı paylaşımlarına da yansıyor. Emekli ikramiyesiyle banka üzerinden 90 gram altın alan 58 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Haberlerde ‘Altın uçtu, gramı 7 bin lira oldu’ diye görüyorum, seviniyorum. Hesap makinesini alıp çarpıyorum, ‘Tamam’ diyorum, ‘İyi kâr ettik.’ Ama bankanın uygulamasını açıp ‘Sat’ butonuna bastığımda gördüğüm rakam şoke ediyor. Arada gram başına 200-250 lira fark var! Benim 90 gramımda banka kafadan 25 bin lirama ortak oluyor. Ekranda zengin görünüyorum ama bozdurmaya kalkınca o para kuş olup uçuyor. Bir daha tövbe, bankadan altın almam. Gider kuyumcudan alırım, evimde kasama koyarım. En azından satarken ne kazanacağımı bilirim" dedi.

Ekonomistler, yastıkaltında olduğu tahmin edilen 8 bin tonluk altın rezervinin sisteme kazandırılması önündeki en büyük engelin bu yüksek makas aralıkları olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bankaların mevcut fiyat politikalarının devam etmesi durumunda, altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik projelerin hedeflenen başarıya ulaşamayacağı uyarısında bulunuyor.

