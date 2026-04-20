İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verdiği iddia edildi.

Sabah’taki yer alan habere göre, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi için düzenlenen “Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesiyle ilgili.

ALGI ÇALIŞMASI

Soruşturma kapsamında kamunun yaklaşık 40 milyon liralık zarara uğratıldığı öne sürüldü. Yavaş ve beraberindeki 11 bürokrat için soruşturma izni verilirken, kamu zararının faiziyle birlikte tahsil edileceği yazıldı.

ABB’den yapılan yazılı açıklamada, “Yandaş basında yer alan soruşturma açıldığına ilişkin yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmuyor. Haberde konu edilen dosya 2022 yılından. Teknik ve hukuki süreç devam ediyor. Ortada kesinleşmiş bir yargı kararı ve kamu zararına ilişkin nihai bir hüküm yoktur. Devam eden sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır” denildi.

İçişleri Bakanlığı daha önce de Yavaş için “Mayıs 2023’teki genel seçimlerdeki Karabük mitinginde belediyeye ait araçların kullanıldığı” iddiasıyla soruşturma izni vermişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Adil ve dürüst yönetimiyle örnek olan Mansur Yavaş’a yönelik bu iftiraların halkın nezdinde zerre karşılığı yoktur. Çamur atanlar, her fırsatta iftiralara sarılanlar vicdanlarda mahkum olacaktır” ifadelerini kullandı.