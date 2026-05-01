Artan maliyetler ve her geçen gün eriyen alım gücü, dondurma dolaplarını da vurdu. Dünyaca ünlü dondurma markası Algida, yeni fiyat listesini güncelleyerek "haz" almayı lüks sınıfına soktu. Magnum, bugün 90 TL’lik etiketiyle "ekonomik krizin soğuk gerçeği" olarak raflardaki yer aldı. Ekonomik krizin vurduğu gıda sektöründe zam yağmuru dur durak bilmiyor. Algida’nın premium segmenti olan Magnum dondurmalarının fiyatı 90 TL’ye yükselirken, diğer ürün gruplarında da benzer oranlarda artışlar görüldü. Cornetto dondurma ise 75 liradan satılıyor.

