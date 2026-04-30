Muğla Köyceğiz’de meydana gelen olay, 21 Ocak 2025 günü saat 19.30 sıralarında Beyobası Mahallesi’nde yaşandı. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşi ve iki çocuk annesi Ummuhan Korkut’un bayıldığını ve ağzından köpük geldiğini bildirdi.

BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun ağırlaşması üzerine Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ummuhan Korkut’un yapılan tetkiklerinde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması tespit edildi. Ameliyat edilen kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

KÖYCEĞİZ’E DEFNEDİLDİ

Soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ummuhan Korkut’un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Köyceğiz’de defnedildi.

‘EŞE KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanık hakkında “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla dava açıldı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık SEGBİS üzerinden katıldı.

Mahkeme heyeti, Yunus Korkut’u “eşe karşı ölümle sonuçlanan kasten yaralama” suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kararda, olayın işleniş biçimi ve sanığın kast derecesi dikkate alınarak herhangi bir indirim uygulanmadığı belirtildi.