Dünya, 2020’den bu yana süregelen o meşhur "küresel sağlık süreci"nde yeni bir sayfa açıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), son yayınladığı raporda (MMWR), sessizce yayılan ve bilim insanlarını alarma geçiren BA.3.2 kodlu yeni bir varyantı mercek altına aldı. Atık su örneklerinden havalimanı taramalarına kadar birçok noktada izi sürülen bu yeni tür, "yüksek derecede mutasyona uğramış" yapısıyla dikkat çekiyor.

SESSİZCE YAYILAN KOZMİK BİR İZ

İlk olarak Kasım 2024'te Güney Afrika'da tanımlanan BA.3.2, o günden bu yana genetik bir evrim geçirerek kendi alt dallarını (BA.3.2.1 ve BA.3.2.2) oluşturdu. Şubat 2026 itibarıyla 23 ülkede varlığı doğrulanan bu varyant, özellikle Avrupa’da (Danimarka, Almanya ve Hollanda) tespit edilen vakaların %30’unu oluşturmaya başladı.

En dikkat çekici veri ise ABD'den geldi: San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda, Hollanda dönüşü yapılan bir testte ilk yerli vaka resmen tescillendi. Şu an için 25 eyalette atık su analizleri üzerinden bu varyantın izi sürülüyor.

SPİKE PROTEİN ALARMI

Bilim insanlarını endişelendiren asıl nokta, virüsün "anahtarı" olarak bilinen Spike proteinindeki devasa değişim. BA.3.2, bir önceki popüler tür olan JN.1 varyantına kıyasla 70 ila 75 arasında farklı mutasyon taşıyor. Bu durum şu anlama geliyor:

Bağışıklık Kalkanı Deliniyor mu? Mevcut mutasyon sayısı, virüsün önceki enfeksiyonlardan veya aşılarla elde edilen bağışıklıktan kaçma potansiyelini artırıyor.

Aşı Etkinliği: Yapılan laboratuvar çalışmaları, 2025 ve 2026 için güncellenen mRNA aşılarının JN.1’e karşı çok etkili olduğunu, ancak BA.3.2 karşısında antikor nötralizasyonunun en düşük seviyede kaldığını gösteriyor.

GÖRÜNMEZ YAYILIMI ORTAYA KOYUYOR

CDC’nin raporunda yer alan "Tartışma" bölümü ise durumun göründüğünden daha yaygın olabileceğine işaret ediyor. Birçok ülkenin genetik sekanslama ve takip kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, bildirilen rakamların gerçek yayılımı tam olarak yansıtmadığı düşünülüyor. Eylül 2025’ten bu yana rapor edilen vaka sayılarındaki artış, bu "görünmez yayılımın" bir kanıtı niteliğinde.

BİREYSEL ÖNLEM HALA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

CDC, BA.3.2'nin antikorlardan kaçma yeteneğine karşı "güçlü bir sürveyans (izleme)" çağrısında bulunurken, bireysel düzeyde korumanın önemini hatırlatıyor. Uzmanlar, özellikle kalabalık ve kapalı alanlarda KN95 gibi yüksek filtrasyonlu maskelerin kullanımının riskleri ciddi oranda azalttığını belirtiyor.