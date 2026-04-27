Gazeteci Sedat Bozkurt, bir haber sitesinde yayınladığı yazısında “Yeni Şafak’ın patronu 2 büyük fabrikasında üretimi durdurarak çalışanlarına ücretsiz izin vermiş. Birisi Türkiye’nin ilk motor ve traktör fabrikası Tümosan diğeri de Balıkesir’deki kağıt fabrikası” iddiasında bulundu.

Yazısına “AKP’li patronun isyanı” başlığını atan Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Yeni Şafak gazetesinin kendisiyle ilgili eleştirel haberlerini ‘önemsemediğini’ iddia etti. Yeni Şafak gazetesi son dönemde başta Şimşek olmak üzere, ekonomi yönetimini hedef alıyor.

Yeni Şafak gazetesinde imtiyaz sahibi olarak Ahmet Albayrak görev yapıyor. Ahmet Albayrak, aynı zamanda Türkiye’nin ilk traktör fabrikası Tümosan’ın da yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.