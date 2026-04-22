Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik sert eleştirilerde bulunan iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, bu kez faiz kararı öncesinde hedef tahtasına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ı koydu.

Gazete sürmanşetinden verdiği haberde "Faiz, Karahan'ın keyfi kararını bekliyor" başlığını kullandı.

Ekonomi yönetimine bir süredir ‘savaş’ açan Yeni Şafak, 20 Nisan’daki manşetinde ‘Şimşek’in ekonomi programının çöktüğünü’ yazmasının ardından bu kez bugün açıklanacak faiz kararı için "Faiz, Karahan'ın keyfi kararını bekliyor" dedi.

BU KEZ KARAHAN’I HEDEFE KOYDULAR

Haberde “Mart 2024 seçimlerinden önce piyasa beklentisi olmamasına rağmen faizleri 5 puan birden artıran Karahan, kapalı toplantılarda şunları söylemişti: 'Herhangi bir beklenti ve talep yoktu. Hiç kimsenin böyle bir düşüncesi yoktu. Seçimlere 1 hafta kala faizleri 500 baz puan artırmaya karar verdim. Ama artırmayabilirdim’” ifadelerine yer veren Yeni Şafak, haberin detayında ise şunları kaydetti:

"Karahan’ın bugün nasıl bir karar açıklayacağı merak ediliyor. Faizleri yükseltirken 500-700 baz puan aralığında değişen kararlar alan Merkez Bankası’nın faizleri indirirken 100 baz puanlık kararlar vermesi belirsizliği artırıyor. 2025 yılını sembolik faiz indirimleriyle geçiştiren Merkez Bankası’nın, 2026'ya da karamsar bir tabloyla başlaması, önünü görmekte zorlanan iş dünyasının işini daha da zorlaştırıyor. Karahan’ın, iş dünyasından tepki gören “Aşırı temkinli" tutumu nedeniyle sanayici üretim çarklarını döndürmekte zorlanırken, ihracatçılar rakipleri karşısında rekabet gücünü kaybediyor."

MEHMET ŞİMŞEK’E FAİZ TEPKİSİ

Yeni Şafak, 20 Nisan’da “Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü” başlıklı haberde Bakan Şimşek’in faiz politikasını eleştirmiş ve şunları yazmıştı:

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başvurduğu yüksek faiz politikası, enflasyonu kontrol altına almaya yetmedi. Eylül 2023’te Mehmet Şimşek 2026 enflasyonu %8.5’e indireceğinin sözünü verdi. 2026 enflasyonu en iyimser tahminle %29 olarak gerçekleşecek. Yani konulan hedef ile gerçekleşme arasında %350 oranında sapma meydana geldi. Bu sapma oranı dünya rekorudur. Tarihin hiçbir döneminde ve hiçbir ülkede enflasyon tahminlerinde bu kadar yüksek oranlı bir sapma meydana gelmedi”