Türk müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, yeni şarkı hazırlıklarına hız verdi. Uzun süredir yeni şarkı için arayışını sürdüren Ersoy’un, sonunda Tarkan ile anlaştığı iddiası dikkat çekti.

DİVA'YA ÖZEL ŞARKI

Gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında Bülent Ersoy’un yeni şarkı sürecine dair çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Üstündağ’ın açıklamasına göre, Tarkan, yeni albüm hazırlığında olan Diva’ya özel bir şarkı hediye etti.

DAHA ÖNCE MİLYONLAR DİNLENMİŞTİ

Daha önce “Bir Ben Bir Allah Biliyor” şarkısında birlikte çalışan Bülent Ersoy ve Tarkan ikilisinin yeniden bir araya gelmesi, hayranları heyecanlandırdı. Yeni şarkı iddiası kısa sürede gündem olurken, kulislerde düet ihtimali de konuşulmaya başlandı.

İddialara göre Bülent Ersoy, Tarkan’ın verdiği yeni şarkıyı çok beğendi. Henüz resmi bir açıklama gelmese de, yeni şarkı ve olası iş birliği müzik dünyasında şimdiden büyük merak uyandırdı.