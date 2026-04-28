Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ardından geçici olarak göreve gelen Alvaro Arbeloa ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Kulüp başkanı Florentino Perez'in yeni teknik direktör adayları arasından favorisinin ise Jose Mourinho olduğu belirtildi.

The Athletic'in haberine göre yeni teknik direktör sürecinde ipleri tamamen eline alan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu listenin ilk sırasına yazdı. Perez'in favorisinin Mourinho olduğu belirtilirken; kulüp içinde bazı isimlerin Portekizli çalıştırıcıya soğuk baktığı ifade edildi.

Real Madrid'in başında 17'nci başkanlık yılını dolduran Perez ise kupasız geçen son iki sezondan oldukça rahatsız. 79 yaşındaki deneyimli başkan, daha önce birlikte başarılar elde ettiği Jose Mourinho'ya gelecekteki kupalar için de güven duyuyor.