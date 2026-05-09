Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeni başkanı olarak atanan Mehmet Arabacı, 1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde dünyaya geldi. Akademik yolculuğuna Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladı. 2000 yılında Maliye Bölümü'nden mezun olan Arabacı, "Mülkiyeli" kimliğiyle devletin ekonomi kadrolarına adım attı.

Arabacı, 2001 ile 2007 yılları arasında Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine getirildi.

Mehmet Arabacı’nın kariyerindeki en önemli kırılma noktalarından biri 2009-2011 yılları arasındaki ABD dönemi oldu. Illinois Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamlayan Arabacı, Türkiye’ye döndükten sonra denetim kadrolarında hızla yükseldi.

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar gibi birimlerde Grup Başkanlığı yaptı. 2012 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Arabacı, 2014 yılından itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) farklı roller üstlenmeye devam etti.

GİB’de Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak 5 yıl süren mesaisinin ardından, 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı makamına atandı. TÜİK Başkanlığı görevine getirilene kadar da bu görevini sürdürdü.