Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni vergi planlarının olmadığını söyleyen Şimşek, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmayacağını öne sürdü.

Bloomberg’e konuşan Şimşek, eşel mobil sisteminin sebep olduğu gelir kaybına rağmen bütçe performansının güçlü seyrettiğini söyledi.

Şimşek, “İlk 4 ayda bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 54,3 yukarıda. Yani enflasyonun çok üzerinde. Yıl sonu gelir hedefimizin yaklaşık 31.9’u gerçekleşti” dedi.

Vergi gelirlerinin de aynı dönemde yüzde 55,6 oranında arttığını anlatan Şimşek, bu kalemde de yıl sonu hedefinin yüzde 31,6’sına ulaşıldığını söyledi.

İlk dört aylık vergi gerçekleşmelerinde başta kurumlar vergisi ve gelir vergisi olmak üzere çoğu kalemdeki artışın etkili olduğunu belirten Şimşek, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV’nin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 4 ayda %3 gerilediğini belirtti.

Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar TL’yi aşacağına işaret eden Şimşek, “Biz açığı %3,5 öngörmüştük. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa %4 civarına çıkabilir ama bizim hedefimiz, çabamız %3,5 civarında tutmak için olacak” değerlendirmesini yaptı.

"ÇALIŞMAMIZ YOK"

Yılın geri kalanında harcama disiplinini koruyacaklarını vurgulayan Şimşek, “İlk dört ayın verileriyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bütçe hedefleri hala ulaşılabilir.” dedi.

Şimşek, hükümetin gündeminde eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükü tolere edecek yeni bir vergi çalışması olup olmadığı sorusuna, “Gündemimizde şu anda herhangi bir yeni vergi çalışmamız yok” yanıtını verdi.