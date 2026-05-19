'Varanto' adı verilen proje, yaz aylarında üretilen fazla ısının yer altında depolanmasını hedefliyor. Depolanan sıcak su daha sonra sert kış aylarında şehirlerin ısıtılmasında kullanılacak.

Finlandiya’daki uzmanlara göre sistem, özellikle enerji tüketiminin zirve yaptığı dönemlerde şehirlerin ısıtma ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak. Projenin tamamlandığında dünyanın en büyük yer altı termal enerji depolama sistemi olması bekleniyor.

DEV MAĞARALARIN İÇİ KAYNAR SUYLA DOLACAK

Projede her biri yaklaşık 300 metre uzunluğunda, 40 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğinde üç dev mağara inşa ediliyor. Bu alanların toplam hacmi 1,1 milyon metreküpe ulaşacak.

Sistemin en dikkat çekici kısmı ise depolanacak suyun sıcaklığı oldu. Yer altındaki yüksek basınç sayesinde su, kaynamadan yaklaşık 140 dereceye kadar ısıtılabilecek.

ORTA BÜYÜKLÜKTE BİR ŞEHRİ ISITABİLİR

Uzmanlar, tesis tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 90 GWh enerji depolayabileceğini belirtiyor. Bu miktarın orta büyüklükte bir Finlandiya kentini yaklaşık bir yıl boyunca ısıtmaya yeteceği ifade ediliyor.

Projede ayrıca iki adet 60 MW elektrikli kazan kullanılacağı açıklandı. Bu sistemler sayesinde yenilenebilir enerjinin fazla üretildiği dönemlerde suyun sıcaklığı artırılabilecek.

2030’DA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Dev yer altı enerji tesisinin ana kazı çalışmalarına 2025 sonunda başlandığı belirtiliyor. Projenin mevcut plana göre 2030 yılında tamamen devreye alınması hedefleniyor.