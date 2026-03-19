Yeraltı dizisinin 8. bölümü, yayınlandığı NOW TV’de büyük ilgi gördü. Dizide Ceylan karakteri, Ali ve Sultan’ın öpüştüğü sahneyi görünce adeta yıkıldı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

YERALTI REYTİNGLERDE ZİRVEYE ÇIKTI

Yeraltı 8. bölüm, reytinglerde tüm kategorilerde üst sıralarda yer aldı. Dizinin son bölümü sosyal medyada da yoğun yorum aldı; izleyiciler hem Ceylan’ı eleştirdi hem de destekledi.

İZLEYİCİLER SON SAHNEYİ ÇOK ELEŞTİRDİ

Bazı izleyiciler sosyal medyada şu yorumları yaptı:

“Ceylan git başka yerde ağla.”

“Onlar nişanlı, Ceylan ne yapıyorsun?”

“Son sahne işi olmadı, dizi bu ağırlıkta devam ederse reytingler düşer.”

CEYLAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ceylan’ın gözyaşlarına hakim olamadığı sahne, dizinin en çok konuşulan anı oldu. İzleyiciler karakterin yaşadığı şok ve hayal kırıklığı ile empati kurdu.

Yeraltı’nin 8. bölümü, hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük etki yarattı. Ceylan’ın dramatik sahneleri, dizinin izleyici üzerindeki duygusal etkisini gözler önüne serdi.