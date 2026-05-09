İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda kapsamlı bir restorasyondan geçirilerek yeniden halka açılan Yerebatan Sarnıcı’nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiği duyurulmuştu. İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, devir işleminin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme, dava konusu tahliye işleminin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceğine dikkat çekti. Bu kapsamda, Fatih Kaymakamlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün savunması alınana ya da savunma süresi dolana kadar, teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına hükmedildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.