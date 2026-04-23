Birleşik Krallık’ın kuzeydoğusunda, yerin 1,1 kilometre derinliğinde konumlanan Boulby Yeraltı Laboratuvarı’nda kurulacak tesis, dikey tarımın en büyük sorunu olan enerji maliyetlerini minimize etmeyi hedefliyor. Araştırmacılar, yer altındaki doğal ve sabit sıcaklık ile nem koşullarını kullanarak havalandırma ve ısıtma giderlerini düşürmeyi planlıyor. Bu girişim, yer altı ortamının gıda üretimi için ekonomik bir çözüm olup olmadığını tescilleyecek.

ENERJİ MALİYETLERİNE YER ALTI ÇÖZÜMÜ

Dikey tarım sektöründe ekonomik sürdürülebilirliği tehdit eden yüksek enerji tüketimi, yerin altına taşınan üretim modeliyle kontrol altına alınıyor. Whitby açıklarında yürütülen çalışmada, dış ortamdan izole edilen bitkilerin ışıklandırma, besin döngüsü ve su kullanımı gibi parametreleri yer altı koşullarına göre optimize ediliyor. Hızlı büyüyen marul gibi ürünler üzerinde yapılan testlerin, enerji verimliliğini geleneksel tesislere oranla ciddi düzeyde artırdığı saptandı.

ATIL MADENLER GIDA MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Projenin temel hedeflerinden biri, Birleşik Krallık genelinde işlevini yitirmiş eski maden ocaklarının sürdürülebilir gıda üretim merkezlerine dönüştürülme potansiyelini ölçmek olarak açıklandı. 2026 baharında başlaması planlanan ve 12 ay sürecek olan çalışma, endüstriyel mirasın yeniden değerlendirilmesi için bilimsel bir veri tabanı oluşturuyor. Uzmanlar, yer altı tarımının lojistik avantajlar ve yıl boyu üretim kapasitesiyle geleneksel tarıma güçlü bir alternatif sunduğunu bildirdi.

KÜRESEL GIDA ÜRETİMİNDE YENİ MODEL

Sheffield Üniversitesi Sürdürülebilir Gıda Enstitüsü tarafından yönetilen bilimsel süreç, akademik bilgiyi ticari dikey tarım teknolojileriyle birleştiriyor. Eğer 1,1 kilometrelik derinlikte yürütülen bu deney başarıyla tamamlanırsa, dünya genelindeki terk edilmiş madenlerin gıda üretimi için kullanılması tescillenecek. Bu gelişmenin, gıda güvenliği ve yerel üretim stratejilerinde köklü bir değişim yaratması bekleniyor.