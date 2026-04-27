'Shenditake 1' adı verilen bu dev sondaj kuyusu, Çin Ulusal Petrol Şirketi tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma projesinin parçası olarak hayata geçirildi. Çalışmanın amacı yalnızca petrol ve gaz aramak değil; aynı zamanda Dünya’nın derin katmanlarını inceleyerek jeolojik yapıyı daha iyi anlamak olarak açıklandı.

Çalışmalar sırasında ekipler, tam 12 farklı jeolojik katmanı delerek ilerledi. Bu katmanlar, milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar uzanan farklı dönemlere ait kaya ve tortul yapıları içeriyor. Bazı katmanların ise 500 milyon yıldan daha eski olduğu belirtiliyor.

Proje boyunca mühendisler, aşırı sıcaklık, hareketli kum tabakaları ve yüksek basınç gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Özellikle son bin metreyi aşmak, teknik açıdan en zorlu aşama olarak öne çıktı ve yüzlerce gün sürdü.

Uzmanlara göre bu sondaj, yalnızca enerji kaynakları açısından değil, aynı zamanda 'derin Dünya' araştırmaları için de kritik bir adım. Elde edilen verilerin, gezegenin oluşumu ve yer kabuğunun yapısı hakkında yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Taklamakan Çölü’nün 'ölüm denizi' olarak anılan zorlu koşullarında gerçekleştirilen bu çalışma, insanlığın yerin kilometrelerce altına ulaşma konusundaki en iddialı girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.