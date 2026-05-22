Arjantin'in San Juan eyaletinde yer alan And Dağları'nda, madencilik sektörü için devrim niteliğinde yeni bir değerli maden yatağı keşfedildi.

Kanadalı madencilik şirketi Mogotes Metals, "Filo Sur" adlı proje alanında, yüzeyin sadece 108 metre altında (yaklaşık 30 katlı bir bina derinliğinde) kesintisiz bir bakır, altın ve gümüş kuşağı tespit ettiğini duyurdu.

Madencilik standartlarına göre yüzeye çok yakın kabul edilen bu derinlik, çıkarma maliyetlerini ciddi oranda düşüreceği için şimdiden küresel yatırımcıların odağı haline geldi ve bölgeye milyarlarca dolarlık yatırım çekmeye başladı.

SON 30 YILIN AN BÜYÜK REZERVİ

Keşfi asıl çarpıcı kılan unsur ise konumu oldu. Yeni bulunan bu zengin yatak, son 30 yılın en büyük bakır rezervi olarak kabul edilen "Filo del Sol" yatağına 3 kilometreden daha az bir mesafede yer alıyor.

Uzmanlar, And Dağları'nın bu bölgesinde tek ve devasa bir mineral sisteminin uzandığını ve iki projenin aynı kayaç yapısının devamı olduğunu belirtiyor. Yapılan ilk sondaj analizlerinde, ton başına yüksek oranlarda bakır, altın ve gümüş konsantrasyonu içeren 86 metrelik kesintisiz bir ana damar saptandı.

MADEN YARIŞI YENİ BİR BOYUTA TAŞINACAK

Son yıllarda uluslararası piyasalarda bakır fiyatlarının hızla tırmanması, küresel güçlerin ve dev fonların bu tür garantili rezervlere sahip projelere yönelmesine neden oluyor. Mogotes Metals'in bu hamlesiyle birlikte, bölgedeki üretim programlarının hızlanması ve And Dağları'ndaki maden yarışının yeni bir boyuta taşınması bekleniyor.