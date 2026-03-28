Doğu Afrika boyunca uzanan ve kıtayı ikiye bölme sürecinde olan devasa jeolojik oluşumun ardındaki mekanizmaya dair yeni bir bilimsel bulgu paylaşıldı. Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kıtasal ayrılmanın temel itici gücü, Dünya’nın çekirdek-manto sınırından yükselen devasa bir sıcak kaya sütunu olabilir.

Etiyopya'dan başlayıp Kenya, Uganda ve Malavi üzerinden devam eden yaklaşık 3.500 kilometre uzunluğundaki Doğu Afrika Yarık sistemi, kıtasal kabuğun kademeli olarak birbirinden uzaklaştığı bir süreci temsil ediyor. Bölgedeki derin vadiler, aktif fay hatları ve yoğun volkanik faaliyetler, bu tektonik hareketliliğin somut göstergeleri olarak kabul edildi.

GAZ ANALİZLERİ DERİN KAYNAĞI İŞARET EDİYOR

Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan "yarığın sığ manto süreçlerinden mi yoksa derin bir kaynaktan mı beslendiği" sorusuna yanıt arayan araştırmacılar, Kenya'daki jeotermal sahalardan sızan gazları inceledi. Yapılan yüksek hassasiyetli neon izotop analizleri sonucunda, gazların kimyasal bileşiminin Dünya yüzeyinin yaklaşık 2.900 kilometre altındaki derin manto tabakasıyla uyumlu olduğu saptandı.

TEK VE DEVASA ENERJİ KAYNAĞINA İŞARET EDİYOR

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise, Kenya’da tespit edilen gaz imzalarının binlerce kilometre mesafedeki Kızıldeniz ve Malavi’deki volkanik kayaçlarla benzerlik göstermesi oldu. Uzmanlar, bu geniş coğrafi alandaki kimyasal benzerliğin, tüm bölgeyi etkileyen tek ve devasa bir enerji kaynağına, yani bir "süperplüm" yapısına işaret ettiğini belirtti.