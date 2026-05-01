Afrika kıtası, tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde parçalanıyor olabilir. Nature Communications'ta yayımlanan yeni bir çalışma, Kenya ve Etiyopya arasındaki Turkana Yarığı’nda kabuğun kritik bir seviyede inceldiğini ortaya koydu.

Beklenenden daha ince: 13 kilometre

Bilim insanları, Turkana Yarığı’nın altındaki yer kabuğunun sadece 13 kilometre kalınlığında olduğunu tespit etti. Normal şartlarda kıtasal kabuğun 35 kilometreyi bulduğu düşünülürse, bu durum jeolojik bir "kopma noktasına" işaret ediyor. Uzmanlar bu süreci, çekilen bir sakızın ortadan incelmesine benzeyen "necking" (boyun verme) fenomeniyle açıklıyor.

Yeni bir okyanus mu doğuyor?

Yaklaşık 45 milyon yıl önce başlayan bu devasa hareket, Afrika ve Somali levhalarını her yıl 4,7 milimetre hızla birbirinden ayırıyor. Araştırmacılara göre:

Kabuk inceldikçe kırılganlık artıyor.

Yüzeyde devasa çatlaklar oluşuyor ve magma yükseliyor.

Milyonlarca yıl sonra Hint Okyanusu'nun bu boşluğu doldurmasıyla yeni bir okyanus oluşabilir.

Turkana Bölgesi sadece jeolojik değil, antropolojik bir hazine. Dünyadaki antik insan fosillerinin üçte biri burada bulundu. Ancak yeni çalışma şaşırtıcı bir iddia ortaya atıyor:

"Burası insanlığın tek beşiği olduğu için değil, jeolojik yapısı (hızlı çökelme ve volkanik kül) fosilleri mükemmel koruduğu için bu kadar çok kalıntıya ev sahipliği yapıyor olabilir."