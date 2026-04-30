Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP) arkeologları, Metz şehri yakınlarındaki Senon bölgesinde yürüttüleri kazılarda Roma Galyası dönemine ait devasa bir defineye ulaştı. Yaklaşık 1500 metrekarelik bir alana yayılan çalışmalarda, amforalar içerisine özenle yerleştirilmiş binlerce sikke bulundu. MS 3. yüzyıla tarihlenen bu hazinelerin, sıradan saklama yöntemlerinin aksine gelişmiş bir hane halkı nakit yönetim sisteminin parçası olduğu değerlendirildi.

STRATEJİK NOKTADA VARLIKLI YAŞAM İZLERİ

Arkeolojik incelemeler, sikkelerin bulunduğu konutların antik kentin merkez meydanına, dini yapılara ve tiyatrolara çok yakın stratejik bir noktada yer aldığını ortaya koydu. Taş ve sıva teknikleriyle inşa edilen bu evlerin yüksek yaşam standartları, bölgenin varlıklı tüccarlar ve usta zanaatkarlar tarafından iskan edildiğini kanıtlıyor. Amforaların çukurlara dik bir şekilde taşlarla sabitlenerek yerleştirilmesi, bu koleksiyonların panik halinde gömülmediğini, aksine düzenli para yatırma ve çekme işlemlerinin yapıldığı aktif rezervler olduğunu gösterdi.

BİR DÖNEMİ KAPATAN YIKICI YANGIN

Kazı yapılan alandaki katmanlar, bölgede Roma yerleşiminden çok daha önce, MÖ 2. yüzyıl ortalarında gelişmiş bir topluluğun varlığını kanıtlıyor. Sonraki yüzyıllarda Roma mimari teknikleriyle radikal bir kentsel dönüşüm geçiren mahallenin, MS 4. yüzyıl başlarında meydana gelen büyük bir yangınla tamamen yok olduğu belirlendi. Bulunan sikkeler ve kentsel kalıntılar, Roma'nın kuzey sınırındaki ekonomik yaşamın ve hane halkı mali alışkanlıklarının yeniden tarihlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor.