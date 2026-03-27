1970’li yıllarda “Bayan Bacak” lakabıyla tanınan eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, yaşadığı ekonomik sıkıntılarla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir maddi zorluklarla mücadele eden Örümcer, son paylaşımıyla dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI

73 yaşındaki Örümcer, Instagram hesabından yayınladığı video ile sevenlerine seslendi. Hakkında çıkan bazı haberleri yalanlayan sanatçı, 'kendisine ev verildiği' iddialarının doğru olmadığını belirtti.

“KİRADA OTURUYORUM”

Örümcer, “Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil” ifadelerini kullandı. Şu anda kirada yaşadığını söyleyen sanatçı, evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle taşınmak zorunda olduğunu dile getirdi.

EŞYALARINI SATIŞA ÇIKARDI

Yeni bir ev bulmakta zorlandığını belirten Örümcer, artan kira fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti. Ünlü isim, “Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum” diyerek destek çağrısında bulundu.

PAZARDA TEZGAH AÇTI

Serpil Örümcer'in 2018 ve 2021 yıllarında Avcılar'da pazarda tezgah açtığı haberleri akıllara geldi. Pazarda bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant ile evlenen, 5 albüm ve 7 ayrı 45'lik plak çıkaran daha sonra sağlık sorunları ile karşılaşarak geçim sıkıntısı çeken geçmişte 'Bayan bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer de, Ambarlı'da tezgah açarak giyim ürünlerini satmaya çalıştı. Örümcer, pazarın açılma kararından son derece memnun olduğunu söyledi.