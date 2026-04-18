Türk sinemasında özellikle “fedai” ve “mafya tetikçisi” gibi karakterlerle tanınan Dündar Aydınlı hayatını kaybetti.

Yeşilçam döneminin üretken yıllarında birçok farklı yapımda rol alan usta oyuncu, sinema dünyasında önemli bir yer edinmişti.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Acı haberi, Dündar Aydınlı’nın oğlu Atilla Aydınlı sosyal medya hesabından duyurdu. Atilla Aydınlı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Babam Dündar Aydınlı'yı kaybettik. Cenaze bilgleri belli olunca paylaşacağım"

UNUTULMAZ ROLLERDE OYNADI

Uzun yıllar boyunca sinema sektöründe aktif olan Aydınlı, özellikle Yeşilçam’ın altın döneminde birçok yapımda rol aldı. Farklı türlerdeki filmlerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak tanınırlığını artırdı.

Dündar Aydınlı, özellikle “Çirkin Kral Affetmez”, “Çöl Kartalı”, “Umutsuzlar”, “Sahte Kabadayı” ve “Korkusuz Korkak” gibi yapımlarda yer aldığı karakterlerle hafızalara kazındı. Bu rolleri sayesinde sinema izleyicileri tarafından “Yeşilçam'ın komiseri” olarak anıldı.